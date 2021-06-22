Студентам Коми рассказали, как правильно отправлять документы в вузы

Почта России рассказала, как правильно отправлять документы в ВУЗы Фото: Архив "КП"

Абитуриенты 2021 года могут направлять документы на поступление в учебные заведения по почте. Такой способ подачи документов значительно упрощает систему поступления, избавляя вчерашнего школьника от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию, сообщает пресс-служба Почты России. Уточняется, что письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а почтовые отделения ежедневно доставляют поступившие письма в учебные заведения.

- Доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы Почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил, - говорят в пресс-службе.

Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:

1. Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте pochta.ru;

2. Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза;

3. Правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Адрес отправителя лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя;

4. Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студентов Коми призвали вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года (подробности)