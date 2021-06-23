С 3 июля жители Коми смогут улететь в Турцию

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Жители Коми уже в начале июля смогут попасть в Турцию. Прямые рейсы из Сыктывкара в Анталью возобновляются с третьего числа, сообщает Минэк Коми. Ведомство уточняет, что на данный момент ведутся переговоры с туристическими компаниями.

Ранее стало известно, что федеральный оперативный штаб вновь открывает границы с Турцией. Туристы, вылетающие из России, будут обязаны предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о наличии антител, либо справку о сделанной прививки.

Важно: некоторые документы должны быть на английском языке.

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