В Коми мужчина сам вызвал себе «скорую» после ножевого ранения

Перед судом предстанет жительница Воркуты, обвиняемая в покушении на убийство сожителя Фото: архив "КП"

В Воркуте осудят 40-летнюю местную жительницу, которая набросилась с ножом на своего сожителя. Женщина ударила возлюбленного в грудь в порыве ссоры. Подробности кровавой драмы рассказали в пресс-службе СК по Коми.

Установлено, что конфликт между парой возник в одной из квартир домов на Снежной улице Воркуты. Подвыпивший мужчина и его сожительница сильно поругались, в порыве гнева женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь возлюбленного. Неизвестно, чем бы закончилась ссора, если бы пострадавший не выбил холодное оружие из рук женщины. Мужчина сам добрался до телефона и позвонил в «скорую» и вызвал полицию.

Следствием собрана доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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