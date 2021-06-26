Житель Сыктывкара отправился в больницу после прыжка на батуте в парке

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В Сыктывкарском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении инструктора батутного парка «FLY». По версии следствия, из-за ее неосторожности получил серьезные травмы человек.

2 октября 2020 Томова Ю.В. оказала не соответствующие требованиям услуги в Батутном парке на Октябрьском проспекте Сыктывкара. Объединенная пресс-служба судов Коми не уточняет, был ли взрослым или ребенком человек, который получил травмы при падении. Но раз речь идет об утрате трудоспособности, то, скорее всего, взрослый. Известно, что он подпрыгнул на батутной подушке и приземлился на мягкий параллелепипед. Только крайне неудачно.

«Потерпевший получил телесные повреждения, которые по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на 1/3 квалифицируются как тяжкий вред здоровью», - сообщают в суде.

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