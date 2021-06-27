На трассе в Коми разбился мотоциклист

Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте

Авария произошла на трассе под Ухтой субботним утром, 26 июня. В результате ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Впрочем, как выяснилось, он сам во всем и был виноват.

Мужчина 1967 года рождения за рулем мотоцикла «Кавасаки» подъезжал к ухтинскому поселку Ярега, когда не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся вместе с двухколесной машиной.

Как установили автоинспекторы, мужчина был пьян. Горе-водитель с травмами отправлен на госпитализацию в Ухтинскую городскую больницу, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Ухте.

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