Как жительница Коми избавилась от бывшего супруга в своей квартире

Фото: архив КП

Жительница Усть-Куломского района Коми обратилась в суд, требуя выселить бывшего мужа из квартиры.

Как выяснилось, она является собственником этого жилья. И когда вышла замуж, поселила в квартиру мужа. Но после развода она не хотела делить с ним жилище, а бывший супруг съезжать не хотел.

«В соответствии с частью 4 статьи 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением собственника с бывшим членом его семьи», - разъяснил суд.

И потребовал утратившего жену и право на проживание с ней в одной квартире покинуть данное помещение, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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