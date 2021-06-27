В карантинном общежитии сыктывкарского университета объявили экстренную эвакуацию

Фото: архив КП

26 июня в общежитии Сыктывкарского государственного университета объявили экстренную эвакуацию: сработала пожарная сигнализация.

Как позже выяснилось, она сработала из-за задымления на кухне. Подгорела еда на включенной плите, уточняет «Комиинформ».

Это первый выход на улицу за десять дней для 160 студентов СГУ, оказавшихся на карантине в общежитии на ул.Коммунистической, 72.

Напомним, Роспотребнадзор ввел карантин по коронавирусу там и во втором учебном корпусе на улице Старовского с 16 июня 2021 года. За неделю до этого в больницу с ковидом попали 20 студентов первого и второго курсов Медицинского института.

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