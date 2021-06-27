Два ребенка утонули в субботу в Коми

Фото: Следком по Коми

Сразу две семьи в разных частях Коми потеряли детей в субботу, 26 июня. Они утонули. Сейчас Следком по Коми проверяет обстоятельства гибели детей, сообщает силовое ведомство.

В первом случае беда пришла в сыктывкарском местечке Алешино. Прямо на глазах у родственников ушел на дно 13-летний подросток. Он вместе со старшим братом играл на мелководье с собакой, оступился и провалился на глубину. Тело мальчика до сих пор ищут водолазы.

Второй случай произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Там семилетний мальчик купался с друзьями на правом берегу реки Вычегда. Его тело нашли сразу.

Это первые жертвы среди детей в этом летнем сезоне. И, если вы не хотите повторения, то будьте внимательны и требовательны к купающимся детям – не важно, свои это или чужие.

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