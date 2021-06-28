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Происшествия28 июня 2021 7:04

Два продавца из Коми похитили продукты на сумму более 200 тысяч

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Двое продавцов магазина «Продукты» в Сыктывдинском районе вместе похитили за 10 месяцев товаров на 200 с лишним тысяч рублей. Их поймали. Присудили каждой по году лишения свободы условно с испытательным сроком на год. А работодатель через суд взыскал с подельниц ущерб.

Однако женщины пожаловались на материальные сложности и попросили рассрочку. Суд ее предоставил, но обязал каждую платить не менее 5 тысяч в месяц.

За несколько месяцев долг был полностью погашен, сообщает пресс-служба судебных приставов.

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