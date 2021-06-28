В столице Коми два подростка напали с ножом на таксиста

Фото: архив КП

Следком по Коми возбуждил уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

В субботу, 26 июня, 17-летний подросток и его 15-летняя подруга вызвали такси в сыктывкарское садовое товарищество «Дальний». А когда сели в машину, ранили водителя ножом. По версии следствия, несовершеннолетние договорились о нападении заранее. А после него просто сбежали.

Раненый мужчина смог выбраться из машины и позвал на помощь. Она подоспела вовремя: сейчас пострадавший находится в реанимации. Кто знает, чем бы закончилось для него это происшествие, если бы его не услышали добрые люди.

Извергов в тот же день полиция задержала на Ухтинском шоссе. Они признали вину и рассказали подробно о том, что натворили.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по Коми.

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