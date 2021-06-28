В Коми утонула девочка-подросток

В Коми начались трагедии на воде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Коми пришла жара, а с ней новые трагедии на воде. Очередная произошла вчера, 27 июня, в поселке Смолянка Югыдъягского сельского поселения Усть-Куломского района.

Две девочки 2008 г.р. ушли купаться на реку и стали тонуть. Очевидцы сразу же принялись их спасать и подняли подростков на поверхность. Девочек попытались реанимировать. Одна очнулась, вторую, увы, спасти не удалось, сообщает Комиинформ.

Напомним, в минувшие выходные на воде в разных частях Коми погибли два ребенка. В первом случае беда пришла в сыктывкарском местечке Алешино. Прямо на глазах у родственников ушел на дно 13-летний подросток. Его тело уже нашли водолазы.

Второй случай произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Там семилетний мальчик купался с друзьями на правом берегу реки Вычегда. Его тело нашли сразу.

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