В Коми утонула 12-летняя девочка: СК проводит проверку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В воскресенье, 27 июня, в Усть-Куломском районе утонула 12-летняя девочка, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 1,5 километра от поселка Смолянка. Девочка пошла купаться на реку Вычегда и утонула. Тело школьницы уже удалось найти. По данным следователей, девочка и две ее сверстницы находились на реке без присмотра взрослых. По факту случившегося проводится проверка.

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