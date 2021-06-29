Жителя Коми осудили за уклонение от военной службы

Фото: архив КП

Ухтинец осужден за уклонение от призыва на военную службу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

28 июня Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого 21-летнего ухтинца.

Он состоял на воинском учете в военном комиссариате, однако в период призывной кампании 2020 года уклонился от призыва на военную службу. О значимости такого преступления говорит то, что его расследованием занимался Следком по Ухте.

С учетом совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств молодому человеку назначен штраф 20 000 рублей. Но служить ему все равно придется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верховный суд Коми оставил без изменений приговор 19-летнему убийце из Ухты

Молодой человек гонял свою жертву по детсаду, который в детстве посещал сам (подробности)