Жительница Коми получила полтора года условно за нападение на охранника

Фото: архив КП.

Жительница Усть-Вымского района пришла в ярость из-за того, что её не пустили на приём к приставу. Девушка набросилась на охранника и чуть не выцарапала ему глаза. Зря. Суд признал её виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Коронавирус достал уже многих. Так получилось и сейчас. Женщина была очень недовольна всеми этими ограничениями, связанными с ковидом. Поэтому когда 27-летняя дама пришла без предварительной записи в отделение судебных приставов и её не пропустили, то она тут же закатила скандал. Мало того, разъярённая девушка набросилась на охранника здания: хватала за одежду, сорвала с него маску, ударила ногой, а также расцарапала его лицо и шею, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков!

Конечно же, позже женщина вину признала и искренне раскаялась. Суд признал её виновной в применении насилия в отношении представителя власти и назначил полтора года лишения свободы условно.

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