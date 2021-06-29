Сыктывкарец получил штраф за незаконный оборот нелегального алкоголя

Полицейские всё равно его нашли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как ни прятал, а всё равно нашли. Сыктывкарец получил наказание от суда за незаконный оборот спиртосодержащей продукции, сообщает республиканская прокуратура.

В ноябре прошлого года сыктывкарец купил у непонятно у кого 45 канистр со спиртосодержащей продукцией, порядка 185 литров. С дальним прицелом, видимо. Через несколько дней мужчина приехал в Усть-Кулом на сельскохозяйственную ярмарку, прихватив свои канистры. Наверно, хотел продать жидкость. Но как бы мужчина ни прятался, как ни конспирировался, полицейские, патрулировавшие мероприятие, всё равно нашли пресловутые ёмкости в кузове его машины.

Суд учел раскаяние подсудимого и признание им вины и назначил ему штраф. Приговор не вступил в законную силу.

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