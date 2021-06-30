В Коми осужденный участник несанкционированного митинга отомстил судье

Фото: архив КП

Следком по Коми возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сыктывкара, подозреваемого в неуважении к суду.

Сыктывкарец участвовал в одном из несанкционированных митингов, которых в начале 2021 года прокатилось немало по России. Его участие не прошло незамеченным силовыми структурами. И в марте ему по суду назначили штраф 10 тысяч рублей.

Мужчина остался недоволен. По данным следствия, он на своих страницах в «ВКонтакте» и «Инстаграм» опубликовал коллаж с фото судьи. И присовокупил к нему текст с отрицательной оценкой личности судьи в неприличной и оскорбительной форме.

Ведется следствие о неуважение к суду, сообщает Следком по Коми.

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