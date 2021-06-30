В ДТП на трассе в Коми пострадали две женщины

Фото: УГИБДД МВД по Коми.

Грузовая «Газель» и микроавтобус Peugeot не поделили дорогу на трассе под Ухтой. В результате столкновения пострадали девушка и пенсионерка.

Авария произошла вечером 29 июня. Автобус Peugeot под управлением мужчины 1990 года рождения ехал по трассе Сыктывкар — Ухта в направлении столицы Коми. В обратную сторону ехал водитель 1997 года рождения за рулем «Газели».

На 310-ом километре автодороги водитель мини-грузовика не уступил дорогу микроавтобусу. Они столкнулись.

Peugeot не удержался на дороге, съехал в кювет и опрокинулся. Две его пассажирки получили травмы. Прибывшие медики обнаружили у 25-летней ушиб головы, у 67-летней женщины - ушиб левого бедра, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

Они были пристегнуты, поэтому избежали тяжелых травм. Госпитализация не потребовалась.

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