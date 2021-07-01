В Коми пьяный вахтовик до смерти избил своего коллегу

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Вымском районе 26-летнего жителя Вологодской области обвиняют в том, что он до смерти избил своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в марте в поселке Жешарт. В баре на улице Свердлова между двумя пьяными вахтовиками произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый несколько раз ударил 44-летнего мужчину по лицу. После того, как тот упал на пол, злоумышленник ударил его ногой по голове. Через непродолжительное время пострадавший скончался. Причиной его смерти стала тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Уголовное дело направили в суд.

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