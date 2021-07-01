Житель Коми обвиняется в убийстве собутыльника

Фото: архив КП.

Очередная пьяная дичь произошла в Коми. 49-летний житель Сыктывдинского района Коми обвиняется в избиении до смерти знакомого. Традиционно конфликт произошёл во время распития спиртных напитков, сообщает СУ СК по Коми.

В сентябре прошлого года на летней кухне, которая находится во дворе дома по улице Ленина поселка Яснег, обвиняемый и его знакомый распивали спиртное. Как это обычно бывает - повздорили, поругались. Фигурант несколько раз ударил своего собутыльника в голову. От осложнений полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый не признал вину, но следователи собрали все доказательства, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пьяный вахтовик до смерти избил своего коллегу (подробности)