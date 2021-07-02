Даже фамилию сменила: жительницу Коми искали по всей стране

Фото: архив КП

Типичная история с должником по кредиту обернулась детективной историей.

Жительница Сыктывдинского района Коми задолжала по кредиту. По решению суда ее автомобиль арестовали, но разрешили продолжать им пользоваться. Предупредили при этом, что продажа арестованного имущество по законодательству тянет на уголовное дело.

Вместо того, чтобы в поте лица трудиться и погашать долги, дама в июле 2020 продала машину и уехала из родного Выльгорта в неизвестном направлении.

Судебные приставы Коми нашли не только должницу, которая к тому времени успела сменить свою фамилию, но и гражданина, купившего у нее арестованный автомобиль, сообщает прокуратура Коми.

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