В Сыктывкаре 49 пассажиров второй день ждут вылета в Краснодар

Фото: архив КП

Рейс авиакомпании «Руслайн» Сыктывкар – Краснодар должен был состояться еще 1 июля, но улететь пассажиры смогут только 3 июля,

49 человек, которые собирались этим рейсом отправиться на юг, находятся в гостинице. В качестве причины задержки рейса им называют технические неполадки с самолетом, сообщает БНК со ссылкой на свой источник среди пассажиров злополучного рейса.

Журналистам издания удалось выяснить, что 1 июля был задержан еще один рейс компании «Руслайн» - в Нарьян-Мар. Он также перенесен на 3 июля по технической причине.

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