В Ухте уже третий день разыскивают пенсионерку

Ирина Лесникова.

В Ухте объявлены поиски Лесниковой Ирины Павловны. Женщина 3 июля 2021 года вышла из дома №57 по улице Ленина и не вернулась. До сих пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-70 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы седые длинные, глаза голубые. Ирина Павловна была одета в фиолетовую куртку, серые брюки, серые кроссовки, на голове - синий платок с цветочками. При себе имела чёрную дамскую сумку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: +7(904)108-42-10; +7(216)74-09-47 (полиция); +7(958)170-16-24 (дежурный "Ухтаспас").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми автомобилистов просят подключиться к поискам пропавшего на трассе мужчины (подробности)