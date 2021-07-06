В городе Коми закончились места на кладбище

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На кладбище в Вуктыле осталось всего пять свободных мест для захоронения.

Это один из самых молодых городов Коми. В 70-х годах прошлого столетия здесь вырос поселок на месте разработки газового месторождения. В 1984-ом ему был присвоен статус города. Сейчас здесь проживает менее десяти тысяч человек.

По словам главы местной администрации Гульнары Идрисовой для расширения кладбища нужно отсыпать прилегающую к нему территорию песком. Работы уже начались. И скоро на этом кладбище появится еще 150 мест.

Также нашли дополнительный участок для новых захоронений. Администрация ищет подрядчика для проведения изысканий на нем, сообщает «Комиинформ».

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