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Происшествия5 июля 2021 14:00

В Коми живодеру, жестоко убившего добермана, вынесли приговор

Мучитель пса Доби получил 200 часов обязательных работ
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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Задумывал ли страшное мужчина заранее, неизвестно, но убийство животного потрясло даже бывалых следователей.

Задумывал ли страшное мужчина заранее, неизвестно, но убийство животного потрясло даже бывалых следователей.

Фото: из архива "КП"

В Сыктывкаре вынесли приговор в громкой истории с замученным до смерти доберманом. Напомним, животное нашли в лесу местные жители: окровавленная собака были жестоко привязана к дереву.

Живодёра нашли практически сразу же, как только волонтёры опубликовали страшные фото в Сети. Мучителем добермана Доби оказался 42-летний сыктывкарец. Он рассказал, что убил собаку своей сожительницы из-за агрессивного поведения. По его словам, животное неоднократно кусало его, свою хозяйку и бросался на прохожих.

Задумывал ли страшное мужчина заранее, неизвестно, но убийство животного потрясло даже бывалых следователей. Сначала пьяный сыктывкарец забил добермана молотком по голове, затем бездыханное тело собаки привязал поводком к столбу дерева. Под конец издевательств мужчина уже отпинал мертвое животное ногами.

Когда живодер пришёл домой, ему был задан резонный вопрос: «Где питомец?». Мужчина ответил, что отдал его добрым людям. Тело собаки найдут лишь через месяц.

Живодёр вину признал. Судья назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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