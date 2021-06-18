В Сыктывкаре осудят 42-летнего мужчину, убившего добермана в лесу

Фото: приют «Друг», скриншот видео

В Сыктывкаре к логическому завершению подходит громкая история с замученным до смерти доберманом. Животное нашли в лесу местные жители: окровавленная собака были привязана к дереву.

Живодера нашли практически сразу же, как только волонтеры опубликовали страшные фото в Сети. Мучителем добермана оказался 42-летний сыктывкарец. Он рассказал, что убил собаку своей сожительницы из-за агрессивного поведения. По его словам, животное неоднократно кусало его, свою хозяйку и бросался на прохожих.

Задумывал ли страшное мужчина заранее, неизвестно, но убийство животного потрясло даже бывалых следователей. Сначала пьяный сыктывкарец забил добермана молотком по голове, затем бездыханное тело собаки привязал поводком к столбу дерева. Под конец издевательств мужчина уже отпинал мертвое животное ногами.

Когда живодер пришел домой, ему был задан резонный вопрос: «Где питомец?». На что мужчина ответил, что отдал его добрым людям. Тело собаки найдут лишь через месяц.

- В ходе следствия мужчина признал вину. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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