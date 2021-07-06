Житель Коми познакомился в соцсетях с девушкой и стал жертвой домогательства

Фото: МВД по Коми.

Жертвой интернет-домогательства после знакомства в соцсетях стал молодой мужчина - 30-летний эжвинец. Парень рассказал, что неизвестные вымогают у него деньги за то, чтобы не распространять его фотки интимного характера.

Как было дело? В соцсети «ВК» жителю Эжвы написала девушка и предложила познакомиться. Раскованная девица сразу же стала присылать молодому человеку свои интимные фотографии в обнаженном виде. Взамен парень поделился в переписке своими.

- Спустя два дня незнакомка неожиданно потребовала денег. А если эжвинец откажется - то всё! Пикантная переписка, по её угрозам, тут же попадёт на просторы Интернета, - говорится в сообщении ведомства.

Тут-то парень и понял, как прокололся. Злоумышленники, в распоряжении которых имелась информация о заявителе, создали коллажи, которые стали распространять в интернете и среди друзей и родственников молодого человека. В коллажах потерпевшего обвиняли в педофилии.

В отделе дознания по данному факту проводится проверка.

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