Взяточнику-автоинспектору из Коми забор на даче стоил штрафа на миллион

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Верховный суда Коми оставил в силе приговор бывшему сотруднику ГИБДД из Усинска, который длительное время покровительствовал одной местной компании, закрывая глаза на неисправный транспорт на дорогах.

В качестве взятки осужденный Снимщиков М.С. получил трубы НКТ общей стоимостью 25 500 рублей. Он планировал построить из них забор на своей даче. Впоследствии этот забор дорого ему обошелся.

19 марта 2021 года Усинский городской суд назначил ему штраф в один миллион рублей. В ближайшие два года его не возьмут на работу в органы власти и правоохранительные. Это по суду. А скорее всего, с таким приговором в резюме – никогда.

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