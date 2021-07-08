Помогать бороться с коронавирусом в Коми прибыли медики Минобороны

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Первые медики от Министерства обороны России прибыли в Коми для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

По данным ведомства, в Коми начинают приезжать медики из различных российских регионов. В регион прибыли шестеро врачей. Вскоре они должны приступить к работе. Ожидается, что медики прибудут и сегодня.

Ранее планировалось, что Минобороны направит в Коми 47 специалистов. Это врачи, медсестры, фельдшеры. На тот момент в республике насчитывалось 1 862 медика, которые работают больными коронавирусом. При этом некоторые специалисты и сами заражаются этой инфекцией. Кроме того, многие не выдерживают интенсивного графика работы.

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