Стала известна дальнейшая судьба годовалых близнецов, от которых отказалась суррогатная мать из Коми

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Годовалые девочки-близнецы, оказавшиеся в детском доме после отказа от них суррогатной матерью из Сыктывкара, скоро смогут увидеться с отцом - жителем Австрии. Сейчас детям оформляют свидетельства о рождении и медицинские полисы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова.

По ее словам, сразу, как только будет решен вопрос с документами и постановкой девочек на учет как оставшихся без попечения родителей, отец детей сможет начать процедуру удочерения.

- Отец детей должен будет обратиться в Сыктывкарский городской суд по вопросу установления отцовства. Сегодня дети находятся под опекой государства. Их права соблюдены, - цитирует Козлову ТАСС

Напомним, история началась еще два года назад. Тогда австриец обратился в компанию, предоставляющую услуги суррогатного материнства. Мужчина заключил договор с жительницей Сыктывкара, однако планам помешала пандемия коронавируса. Пока женщина вынашивала детей, границы между странами закрылись и она осталась одна на руках с детьми. Сыктывкарка приняла решение отдать девочек в детдом и вернуться на родину.

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