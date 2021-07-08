Жители Коми обнаружили в воде из-под крана червя-паразита

Фото: скриншот видео

Жители Инты обнаружили в воде из-под крана червя-паразита. Видео и фото появились в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожан, накануне они стали замечать, что в воде плавает что-то похожее на длинный волос. Приглядевшись, они поняли, что это паразит под названием «живой волос» или «волосатик».

Данное животное имеет очень тонкое и длинное тело. Живут они преимущественно в маленьких водоемах и существуют лишь 2-4 недели.

Неприятная находка возмутила интинцев. Они просят местную администрацию взять вопрос на контроль.

- Это какой-то ужас, я не знаю, как теперь пользоваться этой водой. Администрация, ждем комментариев от вас, - пишет местная жительница.

С автором поста солидарны и другие жители Инты. Они сообщают, что это не первый случай, когда в воде был обнаружен паразит.

- Вчера такой вылез у нас через душевую лейку. Сначала подумала нитка, бросила в унитаз, а он стал шевелиться. Он не опасен для человека, но очень неприятно представить его на себе, отпустила на волю, то есть смысла в унитаз, - пишет о своем печальном опыте Наталья Т.

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