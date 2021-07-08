В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и ливня

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В Коми ухудшатся погодные условия, обещают региональные синоптики. По данным ЦГМС республики, завтра, 9 июля, в Коми разыграется непогода: на регион обрушится шквалистый ветер и ливни.
- Ночью на севере местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, местами ливень. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, - уточнили прогноз метеорологи.
Температура воздуха в пятницу поднимется до +30, максимальный же показатель на севере Коми будет +25 градусов.
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