В Сыктывкаре горожане возмущены поведением трех школьниц, укравших оленя

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре три школьницы украли с территории детского садика деревянного оленя, который был установлен для декора площадки. Об этом сообщили горожане в социальных сетях. Факт кражи был запечатлен камерами видеонаблюдения.

Все произошло еще в конце июня в садике №106. Девочки взяли оленя и унесли его, однако возвращать его так и не хотят.

- Девочки, которые это сделали, принесите его на место в детский сад. На видео видно, где вы его выносите, ваши лица видны отлично, - обращается к подросткам автор поста.

По его словам, он надеется, что запись увидят родители девочек и проведут с ними профилактическую беседу. Негодования автора разделяют и комментаторы.

- Найти этих девочек и дать месяц отработки в этом детском саду, по благоустройству территории. Бессовестные, - возмущается Надежда.

Однако у некоторых вопросы возникли не к школьницам, а к самому детскому садику, а точнее, к организации охраны на территории учреждения. Пользователи соцсети спрашивают: «А как посторонние вообще попали в садик?».

- Территория садика должна быть закрыта и находиться под охраной! Где? - пишут комментаторы.

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