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Происшествия8 июля 2021 18:01

В Коми во время купания трагически погиб 14-летний подросток

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми утонул 14-летний подросток из Сыктывдинского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Мальчик вместе с друзьями купался в реке близ деревни Парчег. В какой-то момент подросток начал тонуть, а затем и вовсе ушел под воду. Сообщается, что тело ребенка до сих пор не найдено.

- Он вместе со сверстниками находился на водоеме без присмотра взрослых. Проводятся мероприятия по обнаружению тела, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. Начато разбирательство.

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