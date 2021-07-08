В Коми во время купания трагически погиб 14-летний подросток

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В Коми утонул 14-летний подросток из Сыктывдинского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Мальчик вместе с друзьями купался в реке близ деревни Парчег. В какой-то момент подросток начал тонуть, а затем и вовсе ушел под воду. Сообщается, что тело ребенка до сих пор не найдено.

- Он вместе со сверстниками находился на водоеме без присмотра взрослых. Проводятся мероприятия по обнаружению тела, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. Начато разбирательство.

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