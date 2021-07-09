В Коми осудили полицейского за разглашение гостайны

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Верховный суд Коми в особом порядке рассмотрел дело бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РК.
Он частично присвоил служебные деньги, а так же разгласил секретные сведения, относящиеся к государственной тайне. Конечно, подробности утечки информации не сообщают. Но в деле фигурировали фиктивные расписки и розыск.
Бывшему полицейскому назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
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