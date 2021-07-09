На развитие спорта в Коми нашлись дополнительные миллионы

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При поддержке федерального Минспорта в Коми выделили дополнительные финансы на поддержку спорта в регион, сообщает пресс-служба правительства РК.

В Корткеросском районе построят спортплощадку при центре тестирования ГТО за 3 813,5 тыс. рублей.

В Ухте появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, некоторые из уже существующих отремонтируют. Всего на это выделено более 21 млн рублей.

В Усинске закупят оборудование и инвентарь на сумму 26 315,8 тыс. рублей.

236,6 тысяч направят на поддержку одаренных спортсменов.

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