В Коми выросли тарифы ЖКХ и цены морковь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 29 июня по 5 июля в Коми выросли тарифы ЖКХ, а также увеличились цены морковь. Об этом сообщает Комистат.

За неделю маргарин подорожал на 2,3%, колбаса полукопченая – на 2%, крупа гречневая – на 1,5%, сметана – на 0,9%, рыба мороженая – на 0,5%, вермишель – на 0,4%. При этом сахар подешевел на 1,1%, а молоко – на 0,4%. Морковь подорожала на 10,5%, капуста – на 4,9%, лук репчатый – на 0,6%. Огурцы и помидоры подешевели на 5%, а яблоки - на = 1,6%.

Цены на шампунь увеличились в среднем на 3,3%, а смартфоны — на 0,8%. Левомеколь подорожал на 0,9%, валидол — на 0,2%, а поливитамины подешевели на 0,6%. Бензин подорожал в среднем на 0,2%, а дизельное топливо – на 0,1%.

С июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Холодная вода подорожала на 2,5%, горячая — на 3,9%, отопление и газ - на 3,8%, электричество – на 3,7%, а водоотведение – на 4,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми килограмм моркови можно купить за доллар и евро

Комистат рассказал, что ещё подорожало за неделю (подробнее)