МЧС: на Коми обрушатся град и штормовой ветер

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В Коми резко ухудшится погода. На республику надвигается шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 22 м/с, что по шкале Бофорта соответствует значению «сильный шторм».

По данным региональных синоптиков, сегодня, 9 июля, в течение дня на Коми обрушится ливень и град, также прогнозируются грозы.

МЧС республики призывает жителей Коми быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Такая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится до конца дня.

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