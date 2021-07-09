В Сыктывкаре откроют крупный центр вакцинации от коронавируса

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В Сыктывкаре планируют открыть крупный центр вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев

По его словам, первую дозу вакцины получили 149 656 человек, а второй компонент – 110 703 пациента. Дягилев подчеркнул, что этого мало, поскольку стоит задача привить 60% населения. И.о. министра отметил, что сейчас развернута 2481 койка для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время количество поступающих превышает количество выписанных.

– На утро сегодня – 233 поступивших, выписано 89 пациентов, – сказал глава Минздрава.

Дягилев отметил, что в Коми поступит 40 тысяч доз вакцины. По его словам, в настоящее время решается вопрос об открытии большого центра вакцинации. Ожидается, что он будет таким же, как в Гостином дворе в Москве. Дягилев отметил, что на стадионе есть такая площадка.

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