Отказавшихся от обязательной вакцинации жителей Коми ждет штраф до 150 тысяч рублей

За отказ от обязательной вакцинации предприятиям Коми грозят штрафы до полумиллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Коми введена обязательная вакцинация населения. Теперь привиться должны около 94 тысяч человек, задействованных в сфере обслуживания, финансов и образования, госслужбе, а также вакцинироваться обязаны сотрудники МФЦ и почты, общественного транспорта и работники бытовых услуг. За отказ от предписанных норм будут штрафовать, заявил глава Коми Владимир Уйба.

В своем видеообращении он сообщил, что суммы штрафов достигают до полмиллиона рублей. Так, физическое лицо, которые откажется от прививки без уважительной причины, будет вынуждено заплатить от 50 до 150 тысяч рублей. А вот юридическое лицо за нарушение административного кодекса уже понесет более существенные убытки - от 200 до 500 тысяч рублей.

К тому же, то предприятие, на котором будет выявлено нарушение, может быть закрыто до 90 дней, что обернется для руководства большими убытками.

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