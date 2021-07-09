Жителя Коми приговорили к сроку за убийство собутыльника

Фото: СУ СК России по Коми.

Житель Усть-Куломского района Республики Коми выслушал приговор. Его осудили за убийство знакомого, сообщает СУ СК России по Коми.

В декабре прошлого года 32-летний фигурант и его знакомый выпивали в зимней кухне во дворе дома по улице Горького в Усть-Куломе. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Злоумышленник не менее двух раз ударил потерпевшего ножом в грудь.

- От острой массивной кровопотери, возникшей вследствие колото-резаного ранения с повреждением легкого, потерпевший скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый сбежал с места преступления, поймали его в Корткеросском районе. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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