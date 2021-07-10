Как юная ижемка добилась квартиры в столице Коми

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Сирота из Коми 2002 года рождения, обратилась в суд с иском к администрации Сыктывкара, требуя предоставить ей жилье в соответствии с законом. Представитель мэрии столицы Коми упирал на то, что вопрос должны решать по месту жительства – в Ижемском районе.

Однако девушка сумела доказать в суде, что в данный момент постоянно проживает в Сыктывкаре. Она учится на дневном в Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме. И зарегистрирована в общежитии.

Сыктывкарский городской уд постановил предоставить ей отдельную квартиру , сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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