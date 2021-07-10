На трассе в Коми столкнулись две иномарки

Фото: УГИБДД по Коми

ДТП произошло в Усинском районе Коми ранним утром 9 июля.

В 6.23 водитель за рулем «Киа Соренто» ехал со стороны Усинска в направлении к селу Колва. На подъезде к селу Колва он выехал на полосу встречного движения. В это время там двигалась Toyota Hilux.

Пытаясь уйти от столкновения, водитель Kia съехал в кювет, машина опрокинулась. Сидевший за рулем мужчина 1985 года рождения получил закрытый перелом ребер, ушиб грудной клетки, ушиб плеча.

Как после выяснилось, он был пьян, автомобиль отправили на штрафстоянку, сообщает «Комиинформ»» со ссылкой на УГИБДД МВД по РК.

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