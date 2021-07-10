Верховный суд Коми рассматривает дело об убийстве полицейских коллегой

Фото: архив КП

В Верховном суде Коми началось рассмотрение уголовного дела в отношении полицейского, убившего двух своих коллег лопатой во время пьянки после рабочего дня.

В.Н. Кочкарев работал водителем в дежурной части Воркуты. Ночью 20 июня 2020 года в гараже автохозяйства они с коллегами выпивали после окончания рабочего дня. Возникла ссора. Кочкарев лопатой забил насмерть 38-летнего начальника отделения и 49-летнего слесаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми начались поиски выпавшего из лодки мужчины (подробности)