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Происшествия10 июля 2021 10:19

Верховный суд Коми рассматривает дело об убийстве полицейских коллегой

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Верховном суде Коми началось рассмотрение уголовного дела в отношении полицейского, убившего двух своих коллег лопатой во время пьянки после рабочего дня.

В.Н. Кочкарев работал водителем в дежурной части Воркуты. Ночью 20 июня 2020 года в гараже автохозяйства они с коллегами выпивали после окончания рабочего дня. Возникла ссора. Кочкарев лопатой забил насмерть 38-летнего начальника отделения и 49-летнего слесаря.

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