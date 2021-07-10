Эпизод учения «Заслон-2021» Росгвардии пройдет в Коми

Фото: Росгвардия РФ

Масштабные учения молодой силовой структуры впервые пройдут по всей России.

С 12 по 30 июля 2021 года Росгвардия проведет в Коми других регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021». Это первые учения силового ведомства такого масштаба, ранее они были только локальные.

На этот раз Росгвардия готовится к стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.

В переброске сил задействованы авиация и железная дорога, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.

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