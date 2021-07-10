В Коми нашли тело утонувшего подростка

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Водолазы подняли на поверхность тело утонувшего в Парчеге 14-летнего подростка..

Мальчик с тремя друзьями купался 8 июля на реке Вычегда около деревни Парче. Другие отдыхающие были далеко в стороне. Когда мальчики провалились в яму и стали тонуть, их пытались спасти. Трех мальчиков вытащили на берег. Один утонул.

Его тело два дня искали. И вот теперь подняли.

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