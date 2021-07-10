Жительница Коми потеряла деньги при покупке дома под Сочи

Фото: архив КП

Жительница Сыктывдина 1988 года рождения по объявлению в соцсети «ВКонтакте» решила забронировать жилье в курортном поселке около Сочи. С нее потребовали предоплату три тысячи рублей. Женщина перевела.

Но тут появилась информация, что курорты Краснодарского края не принимают туристов без справок о вакцинации или ПРЦ-тестов. Сыктывкарка решила отказаться от поездки и вернуть деньги. Но не тут-то было. Выдававшая себя за турагента женщина исчезла.

МВД по Коми по данному факту проводит проверку. Установлено, что банковская карта, на которую переведены деньги, зарегистрирована в Австралии, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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