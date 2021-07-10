В Коми полыхает 16 лесных пожаров

Фото: архив КП

В Коми на 10 июля горит лес в 16 точках, сообщают на ИАС "Лесные пожары 2.0".

Десять из лесных пожаров удалось локализировать, то есть огонь дальше не распространяется. В шести очагах он продолжает бушевать.

В Усть-Цилемском районе пожар не могут погасить с 7 июля. Огнем уже охвачено 888 гектаров леса. Он начался из-за удара молнии.

В том же районе и также из-за грозы пожар охватил 313 гектаров леса.

Еще 5 лесных пожаров уничтожают лес на площади 650 гектаров в Троицко-Печорском районе.

Горят леса также в Сосногорском, Усть-Куломском, Княжпогостском, Ижемском районах, Усинске и Ухте.

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