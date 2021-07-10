Три фермера Коми получат более 26 миллионов на развитие хозяйства

Фото: архив КП
Минсельхоз Коми определил победителей на получение грантов на развитие семейной фермы и сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Всего поступило шесть заявок. Три победителя получат более 26 миллионов рублей.
Один их них – семья потомственных рыбаков из Ижемского района. Они планируют создать цех по переработке рыбы и купить грузовик.
Кооператив «Онежье» из Княжпогостского района сделает капремонт цеха по переработке молока.
А предприниматель из Вуктыла собирается заняться переработкой молочной продукции.
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