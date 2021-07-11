В Коми сухой антициклон сменится дождливой погодой

Фото: pexels.com

Начало недели в Коми ознаменуется дождливой погодой. Такой прогноз предоставили региональные синоптики.

По данным метеорологов, в республике с 12 июля сухой антициклон уступит осадкам и пасмурной погоде. Из опасных природных явлений синоптики пообещали жителям региона ливни и грозы, вместе с ними в некоторых районах республики разбушуется шквалистый ветер.

В целом, в Коми температурный режим будет в районе +20...+25 градусов, на севере - +16...+21 градус. Ночью столбик термометра опустится до +10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Избивал и хотел изнасиловать»: пропавшая жительница Сыктывкара рассказала подробности своего исчезновения (подробности)