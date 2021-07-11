В Коми пропал 68-летний Решетенко Анатолий

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми начались поиски 68-летнего Решетенко Анатолия. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Сообщается, что пенсионер ушел из дома 10 июля в Ухте в первой половине дня, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Добровольцы просят всех неравнодушных жителей республики помочь с поисками мужчины. Они отмечают, что Анатолию Решетенко необходима медицинская помощь.

Поиски, к тому же, осложняются тем, что родные не знают, в чем был пенсионер в день исчезновения.

Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, об этом по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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